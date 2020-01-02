الحبس 3 أشهر لمعلم هتك عرض طالب داخل المدرسة

أبوظبي(صدى):

قررت محكمة الجنايات في دبي حبس معلم لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الإبعاد، بعد إدانته بهتك عرض طالب من جنسية عربية بالإكراه داخل المدرسة.

وكان المعلم استغل وجود الطالب بمفرده، بعد اختبارات نهاية العام، واستدرجه إلى أحد الفصول الدراسية وتحرش به.

وبصراخ الطالب في وجه المعلم المتحرش قال له: «لا تفضحني»، وكررها أكثر من مرة وتمادى في تصرفاته.

وأخبر الطالب المعلم أن أمه تنتظره فتركه، وغادر الفصل ثم أخبر والدته في الطريق بما حدث، والتي بدورها أبلغت الشرطة.