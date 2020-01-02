تركيا تسعى للاكتفاء الذاتي من الحشيش

أنقرة(صدى):

في إعلان واضح وصريح، كشفت وزارة الزراعة التركية سعيها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحشيش.

وقال وزير الزراعة التركي بكير باكديميرلي إن 283 مزارعا تقدموا بطلب للحصول على تصريح بزراعة الحشيش في تركيا خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن بلاده تسعى إلى تعزيز إنتاج القنب الصناعي عن طريق إعادة إنتاج البذور التي تم الحصول عليها من السكان المحليين وبالتالي تجنب استيرادها.

وأشار إلى أنه في عام 2018، تقدم 41 مزارعًا بطلب للحصول على زراعة القنّب على مساحة 1.6 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية، وفي عام 2019، سعى 242 مزارعًا إلى زراعة القنّب على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع.