بعد ضربه يد امرأة بغضب..بابا الفاتيكان يعتذر

وكالات(صدى):

على خلفية ضرب بابا الفاتيكان ليد امرأة بغضب عندما قبضت على يده بشدة وجذبته إليها، اعتذر البابا فرانسيس، موضحًا أنه خرج عن شعوره وضرب مثالا سيئا في هذا الموقف.

وتعرض بابا الفاتيكان لموقف صعب من امرأة أثناء مروره على حشد اصطف لتحيته، حيث قبضت امرأة على يده نحوها على نحو مفاجئ، وبدا الألم على وجه البابا وهو يحرر يده منها بسرعة بالضرب على ذراعها.

وقال في اعتذاره: في مرات كثيرة نفقد صبرنا حتى أنا. أعتذر عن المثال السيء الذي حدث يوم الثلاثاء.

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