مدرب التعاون المُقال: تفاجأت بالإقالة ولم أتوقعها أبدًا

نواف السالم(صدى):

صرح باولو سيرجيو مدرب التعاون المُقال، بأنه لم يتوقع قرار إقالته من النادي.

وقال سيرجيو في تصريحات تلفزيونية: تفاجأت بالإقالة ولم أتوقعها أبداً، لأننا كنا نبعد بفارق نقطتين عن المركز الثاني، وتنتظرنا مواجهة كأس السوبر.

وأشار باولو إلى أنه عانى من عدة مشاكل في خط الدفاع، وأنه سعى لحل الأزمة، قائلا: كان يمكن أن يتحسن مستوى الفريق، ولكنني لست سعيدا بمغادرة النادي، لأنني أعتقد أن هناك مباراتين متبقيتين في الدور الأول.

يذكر أنه تم تكليف عبد الله عسيري لقيادة تدريبات الفريق حتى إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

باولو سيرجيو، مدرب نادي التعاون المُقال، يكشف لـ #في_المرمى مفاجأته بقرار الاستغناء عنه قبل مباراة كأس السوبر pic.twitter.com/AzBZhEXXlC — العربية – في المرمى (@FilMarma) January 1, 2020

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