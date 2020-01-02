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مدرب التعاون المُقال: تفاجأت بالإقالة ولم أتوقعها أبدًا

مدرب التعاون المُقال: تفاجأت بالإقالة ولم أتوقعها أبدًا
نواف السالم(صدى):

صرح باولو سيرجيو مدرب التعاون المُقال، بأنه لم يتوقع قرار إقالته من النادي.

وقال سيرجيو في تصريحات تلفزيونية: تفاجأت بالإقالة ولم أتوقعها أبداً، لأننا كنا نبعد بفارق نقطتين عن المركز الثاني، وتنتظرنا مواجهة كأس السوبر.

وأشار باولو إلى أنه عانى من عدة مشاكل في خط الدفاع، وأنه سعى لحل الأزمة، قائلا: كان يمكن أن يتحسن مستوى الفريق، ولكنني لست سعيدا بمغادرة النادي، لأنني أعتقد أن هناك مباراتين متبقيتين في الدور الأول.

يذكر أنه تم تكليف عبد الله عسيري لقيادة تدريبات الفريق حتى إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 54 دقيقة

تفجأت انت خبل
مسيري انديتنا اداريآ قرار الإقالة يحملوة بين الشهيق والزفير كما يحمل الرئيسان الامريكي والروسي الحقيبة النووية
قال تفجأت قال
الواجب على هيئة الرياضة التدخل ووضع قوانين
صارمة حازمة
نادي يختار مدرب او لاعب اجنبي تتم اقالتة
البطل مسير النادي يكع شرط جزائي ويجيب مدرب
او لاعب مكان المقال او الملغي عقدة بطريقتة
او نزاهة والنيابة تستناك لهدرك المال العام

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