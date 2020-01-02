10 مليون يورو تحدد مصير كافاني مع باريس سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أمس الأربعاء، عن شرط نادي باريس سان جيرمان، للتخلي عن مهاجمه إدينسون كافانى، الذي يرغب في الذهاب إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وحددت إدارة باريس سان جيرمان مبلغ 10 ملايين يورو، لرحيل كافاني في يناير القادم؛ فيما اجتمع اللاعب مع المدير الرياضى لباريس سان جيرمان، ليؤكد رغبته فى البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم، لكنه فى الوقت ذاته ترك له حرية التصرف فى مستقبله.

وتجدر الإشارة إلى أن، كافاني يمر بفترة سيئة مع سان جيرمان تحت قيادة الألمانى توماس توخيل المدير الفنى، بسبب قلة المشاركة بشكل أساسى هذا الموسم؛ فيما يريد أتلتيكو مدريد التعاقد معه.