شركة Oppo تستقبل العام الجديد بهاتف متطور وأقل سعرًا

بكين(صدى):

استقبلت شركة Oppo مطلع العام الجديد 2020 بهاتف A91، بمواصفات متطورة وسعر منافس، والذي يمتاز بشاشة من نوع AMOLEDبمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل وأبعاد 20:9.

وفي السياق نفسه، يعملOppo A91 بمعالج MediaTek Helio P70 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، فضلًا عن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، بخاصية الشحن السريع VOOC 3.0.

يأتي ذلك بالإضافة إلى كاميرا رباعية العدسة، بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، ونظام تشغيل أندرويد-9، وهياكل محمية من الماء والغبار، بينما سعره فمن المتوقع أن يكون 285 دولار.