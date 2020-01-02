برئاسة القرضاوي.. وفد قطري إخواني في السودان لمنع إعدام إسلاميين

نايف السالم(صدى):

ترأس القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، وفدًا قطريًا إلى العاصمة السودانية الخرطوم؛ بسبب قضية المعلم القتيل أحمد الخير؛ حيث صدر حكمًا بإعدام ٣١ شخصا من عناصر الأمن السوداني جميعهم من الإسلاميين.

وأرسل الوفد إشارات من الخرطوم بأنه يريد احتواء الأزمة ولم أطراف القضية قبل وصول المحكومين لحبل المشنقة؛ بينما قد تكون هناك صفقة كبيرة ورقم مالي ضخم لأسرة القتيل الذي قتل في ديسمبر من عام ٢٠١٨ على يد الإسلاميين.

وكانت محكمة أم درمان في العاصمة الخرطوم، قد أصدرت حكمًا بالإعدام شنقا على 29، وسجن اثنين آخرين من منتسبي جهاز الأمن السوداني أغلبهم من الإسلاميين في قضية مقتل المعلم، أحمد الخير، تحت التعذيب.