وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة اليمني

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة اليمني، عن توفر وظائف للجنسين لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالمجموعة بمدينتي الرياض والدمام، بالمسميات التالية (استشارية مبيعات، وسكرتير تنفيذي، وسكرتيرة تنفيذية، ومسؤول مبيعات منطقة، ومساعدة مديرة التسويق).

وفي وظائف استشارية مبيعات (الرياض)، اشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، يفضّل من لديها خبرة، الراتب يُحدد بعد المقابلة؛ بينما تحتاج إلى سكرتير تنفيذي (الرياض):- درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية)، خبرة لا تقل عن سنتين، إجادة اللغة الإنجليزية شرط أساسي، الراتب يُحدد بعد المقابلة.

وأوضحت المجموعة، أنها ترغب في توظيف سكرتيرة تنفيذية (الرياض):- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية)، خبرة لا تقل عن سنتين، إجادة اللغة الإنجليزية شرط أساسي، الراتب يُحدد بعد المقابلة؛ فضلًا عن مسؤول مبيعات منطقة (الرياض، الدمام).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- درجة الدبلوم في تخصص (التسويق)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات، الراتب يُحدد بعد المقابلة، بينما تحتاج إلى مساعدة مديرة التسويق (الرياض):- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، الراتب يُحدد بعد المقابلة.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أنه للتقديم في العمل الرجاء إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة في خانة عنوان البريد):[email protected]