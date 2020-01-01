بالصور.. الشؤون الإسلامية تحدد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مناطق المملكة

سعيد العجل(صدى):

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء ليوم غد الخميس السابع من شهر جمادى الأولى بجميع مناطق المملكة عبر تعميم رسمي وجهته الوزارة لجميع فروعها بمناطق المملكة يقضي باعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة وفقاً لتوقيت أم القرى.

ونشرت الشؤون الإسلامية عبر حساب الوزارة بمنصة تويتر باللغتين العربية والإنجليزية مواقيت إقامة الصلاة بالمدن الرئيسية بمناطق المملكة الثلاثة عشر داعية الجميع لأداء هذه السنة النبوية التي دعا لإقامتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – تأسّياً بالمصطفى رسول الهدى – صلى الله عليه وسلم – في حال الجذب وقلة الأمطار .