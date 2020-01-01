بالفيديو.. «إحساس العطور» يكرم «صدى» والحارثي يتسلم التكريم

محمد السعران - ريم عبدالعزيز(صدى):

كرم المعرض السعودي للعطور والعود والبخور (إحساس للعطور) مساء امس صحيفة صدى الإلكترونية لمشاركتها الفاعلة في تغطية أخبار المعرض .

والذي انطلق مساء الأحد الماضي بفندق “فوكو” وسط مدينة الرياض واستلم التكريم الزميل بدر الحارثي .

يشار ان المعرض شهد حضوراً جماهيراً تجاوز 10 آلاف زائر طيلة ايام المعرض .

فيما شهد اليومين الأول والأخير زحاماً شديداً من الحضور وشهد المعرض مشاركة جناح سلطنة عمان وآخر من دولة الكويت .

فيما بلغ اجمالي عدد المعارض المشاركة 60 معرضاً شاركت باحدث منتجاتها من العطور بماركات سعودية وخليجية وعالمية وكذلك البخور والعود .

وقدم المركز الاعلامي بالمعرض جوائز عديدة للزوار طيلة أيام المعرض تجاوزت قيمتها 60 الف ريال بما في ذلك الجوالات والعطور والبخور بالإضافة الى مبالغ مالية .