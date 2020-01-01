بالفيديو.. «إحساس العطور» يكرم «صدى» والحارثي يتسلم التكريم
كرم المعرض السعودي للعطور والعود والبخور (إحساس للعطور) مساء امس صحيفة صدى الإلكترونية لمشاركتها الفاعلة في تغطية أخبار المعرض .
والذي انطلق مساء الأحد الماضي بفندق “فوكو” وسط مدينة الرياض واستلم التكريم الزميل بدر الحارثي .
يشار ان المعرض شهد حضوراً جماهيراً تجاوز 10 آلاف زائر طيلة ايام المعرض .
فيما شهد اليومين الأول والأخير زحاماً شديداً من الحضور وشهد المعرض مشاركة جناح سلطنة عمان وآخر من دولة الكويت .
فيما بلغ اجمالي عدد المعارض المشاركة 60 معرضاً شاركت باحدث منتجاتها من العطور بماركات سعودية وخليجية وعالمية وكذلك البخور والعود .
وقدم المركز الاعلامي بالمعرض جوائز عديدة للزوار طيلة أيام المعرض تجاوزت قيمتها 60 الف ريال بما في ذلك الجوالات والعطور والبخور بالإضافة الى مبالغ مالية .
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