بالفيديو.. استشاري أمراض قلب: الحزن يصيب الإنسان بأزمة قلبية

عادل الحربي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور محمد كردي، اليوم الأربعاء، أن الحزن من الممكن أن يصيب الإنسان بأزمات قلبية.

وأوضح ” كردي ” خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” على روتانا خليجية، أن الحزن يؤدي إلى حدوث تغيرات فسيولوجية في الجسم فيتغير إفراز الهرمونات التي تنشط حدوث أزمات قلبية على من لديهم قابلية.