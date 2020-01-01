بالفيديو.. استشاري أمراض قلب: الحزن يصيب الإنسان بأزمة قلبية
كشف استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور محمد كردي، اليوم الأربعاء، أن الحزن من الممكن أن يصيب الإنسان بأزمات قلبية.
وأوضح ” كردي ” خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” على روتانا خليجية، أن الحزن يؤدي إلى حدوث تغيرات فسيولوجية في الجسم فيتغير إفراز الهرمونات التي تنشط حدوث أزمات قلبية على من لديهم قابلية.
كيف يمكن أن يُصيب الحزن الشخص بأزمة قلبية؟.. وكيف تؤثر كرة القدم على صحة القلب؟@KurdimohKurdi#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/qASVSf60Tz
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 1, 2020
اترك تعليقاً