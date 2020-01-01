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بالفيديو.. استشاري أمراض قلب: الحزن يصيب الإنسان بأزمة قلبية

بالفيديو.. استشاري أمراض قلب: الحزن يصيب الإنسان بأزمة قلبية
عادل الحربي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور محمد كردي، اليوم الأربعاء، أن الحزن من الممكن أن يصيب الإنسان بأزمات قلبية.

وأوضح ” كردي ” خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” على روتانا خليجية، أن الحزن يؤدي إلى حدوث تغيرات فسيولوجية في الجسم فيتغير إفراز الهرمونات التي تنشط حدوث أزمات قلبية على من لديهم قابلية.


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