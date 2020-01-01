جمعية شثاث تحصد درع التميّز للعمل الخيري على مستوى المنطقة

سعيد العجل(صدى):

‏على شرف سعادة محافظ محافظة ⁧‫الوجه‬⁩ المهندس علي بن عبد الرحمن التميمي وسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الوجة ⁧‫‬⁩حصلت جمعية شثاث على درع التميّز للجهات الخيرية خلال عام ٢٠١٩ وذلك على مستوى منطقة تبوك ، حيث تم تكريم المتطوعين الذين كان لهم دور في العمل التطوعي للجمعية .

كما تشرف رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / مسلم بن رهيدن الحجوري بإلقاء كلمة نيابةً عن الجهات الخيرية المشاركة في هذا الحفل أوضح خلالها عن أهمية العمل التطوعي وخطط توجه الجمعيات من رعوية إلى تنموية وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، من جانبه تقدم الحجوري بأسمى ايات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله امير منطقة تبوك ،ولكل من سعادة محافظ أملج وسعادة محافظ الوجة وهذا على ما يولونه من دعم وتشجيع للعمل الخيري وخدمة المجتمع في المنطقة .