بالفيديو.. باحث شرعي: النظام لا ينص على معاقبة من يفتح وقت الصلاة

علي القحطاني(صدى):

كشف الباحث الشرعي عبدالله العلويط، اليوم الأربعاء، أن النظام لم ينص على معاقبة أو سجن من لا يغلق المحلات في أوقات الصلاة؛ مؤكدًا أن نظام الإجراءات الجزائية هو أقوى من نصوص هيئة الأمر بالمعروف.

وأوضح ” العلويط ” خلال مشاركته في برنامج ” تم ” على فضائية sbc: ” عندي نص نظامي أقوى من نصوص الهيئة وهو نظام الإجراءات الجزائية، دعني اقرأ عليك المادة الثانية من الباب الأول، لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا ” .

وأضاف عبدالله العلويط: ” ولم ينص النظام على معاقبة أو القبص على من لم يغلق محله للصلاة، وهذا مخالف للإجرءات الجزائية، ورجل الأمن يعمل وفقًا لهذا النظام؛ وكذلك عضو الهيئة لابد أن يعمل وفق هذا النظام ” .