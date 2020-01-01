إدارة فريق همة حتي القمة بعقد شراكه مع معهد المسار طريف

فاطمة الرويلي(صدى):

قام فريق همة حتي القمة التطوعي بعقد شراكة مع معهد المسار طريف الأستاذ فايز الرويلي بحضور رئيسة الفريف بسمة الرويلي وأعضاء الفريق صباح راكد وفاطمة صالح.

حيث رحب بالعمل مع الفريق وتم عرض الأعمال والبرامج التي سيقوم بها الفريق في المعهد وتكفل الأستاذ فايز دعم المواهب النسائية كبار وصغار .

وتم شرح أهداف المعهد وبرامجه التدريبية والتقنية المتوفرة في الفصول والمستويات التعليميه .مع توفر الأجهزة التي تطور المعلومات .وكذالك تأهيل الموظف والطلاب والطالبات علي صعيد العمل. نشكر الأستاذ فايز على حسن الاستقبال وتعاونه مع الفريق.