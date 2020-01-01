«عرّافة» مصرية تتنبأ بمصير أردوغان بـ2020: «هيتحاسب» (فيديو)

القاهرة(صدى):

تنبأت خبيرة التاروت مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، بحظ الرئيس التركي، رجب طيب أردغوان، في العام 2020.

وقالت بسنت يوسف“هو (أردوغان) عنده حظ شويه السنة دي بس مش هيستمر كثير أظن أن هذه هي آخر فرص الحظ بالنسبة له لأن بعد كدة الوضع هيتغير، بعد كدة الراجل ده هيتبهدل..”

وأضافت: “في 2020 ستبدأ عنده الإرتباكات والحيرة وواضح أنه سيتفاجأ يمكن بحلفاء من نظام هم كلهم باعوك يا ريتشارد أو كلهم خانوك يا ريتشارد، أردوغان رح يوصل للمرحلة دي، ومش بس كدة هيتحاسب، السنة دي مش حلوة على الإخوان أبدا، السنة دي عاملة زي السنين الصفرية في الـ40 سنة الي فاتو زي 2010 و2011 و200و2001 1990و1991 و1980و1981..”

وتابعت “السنة دي زيهم في طبيعة تكوين الكواكب بس السنين دي كانت الكواكب فيها تنافر وكانت الكواكب كل واحد بيعمل منفردا أما السنة دي لأ، السنة دي متكتلة ومتجمعة في مكان واحد..”