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غضب ضد محمد رمضان بسبب «العري والرقص»

غضب ضد محمد رمضان بسبب «العري والرقص»
القاهرة(صدى):

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بسبب ما ظهر في فيديو كليب أغنيته الجديدة ” رايحين نسهر ” من مشاهد العري والرقص؛ حيث تكرر ظهوره العاري وسط الفتيات والرقص معهن بشكل جريء.

ويعد كليب ” رايحين نسهر ” هو أحدث كليبات محمد رمضان بعد تحقيق أغانيه السابقة نجاحات كبيرة وأرقام مشاهدات ضخمة على موقع يوتيوب.

وكان محمد رمضان قد فرغ من تصوير الأغنية ” رايحين نسهر ” مع المخرج محمد سامي مؤخرا، فيما شهدت الأيام الماضية ترويج رمضان للكليب من خلال حساباته على السوشيال ميديا سواء بنشر صور من الكواليس أو مقطع من الأغنية.


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