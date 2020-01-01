غضب ضد محمد رمضان بسبب «العري والرقص»

القاهرة(صدى):

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بسبب ما ظهر في فيديو كليب أغنيته الجديدة ” رايحين نسهر ” من مشاهد العري والرقص؛ حيث تكرر ظهوره العاري وسط الفتيات والرقص معهن بشكل جريء.

ويعد كليب ” رايحين نسهر ” هو أحدث كليبات محمد رمضان بعد تحقيق أغانيه السابقة نجاحات كبيرة وأرقام مشاهدات ضخمة على موقع يوتيوب.

وكان محمد رمضان قد فرغ من تصوير الأغنية ” رايحين نسهر ” مع المخرج محمد سامي مؤخرا، فيما شهدت الأيام الماضية ترويج رمضان للكليب من خلال حساباته على السوشيال ميديا سواء بنشر صور من الكواليس أو مقطع من الأغنية.