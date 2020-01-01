تركي آل الشيخ يوضح حقيقة عودته لرئاسة الأهلي المصري الشرفية

طلال الغامدي(صدى):

أوضح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، اليوم الأربعاء، حقيقة عودتة للرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، عقب الصلح مع رئيس النادي المصري محمود الخطيب.

ونشر تركي آل الشيخ، صورة لهما عبر حسابه الشخصي على فيسبوك؛ معلقًا ليوضح حقيقة الأمر: ” زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، زيارة ودية وشرف بيت أخوه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي، حيث سأقوم بإجراء عملية جراحية قريبا في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك ” .

وتابع: ” كان الجو وديا وأخويا ولم يتم التطرق إلى أي شيء رياضي.. أنا الآن واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط، بالتوفيق لنادي القرن وأكبر ناد في الشرق الأوسط ” .

وتجدر الإشارة، إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري كان قد وصل إلى المملكة، ظهر أمس الثلاثاء؛ لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين؛ ليجري بعدها زيارة إلى المستشار تركي آل الشيخ.