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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب
عادل الحربي(صدى):

أوضح أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب.

وقال ” الخثلان ” خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة، أنه إذا قصد بها تجارة؛ فتزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا لم يقصد بها التجارة فليس عليها زكاة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 90256 ] نشر منذ 6 دقائق

جزاك الله خبر باشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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