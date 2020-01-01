بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب
أوضح أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب.
وقال ” الخثلان ” خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة، أنه إذا قصد بها تجارة؛ فتزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا لم يقصد بها التجارة فليس عليها زكاة.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان
حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب ؟https://t.co/vKx5LsH9QJ pic.twitter.com/RPlQyZzpGG
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 1, 2020
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90256 ] نشر منذ 6 دقائق
جزاك الله خبر باشيخ وبارك فيك .. آمين ..