بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب

عادل الحربي(صدى):

أوضح أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم الزكاة في السيوف والخناجر المحلاة بالذهب.

وقال ” الخثلان ” خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة، أنه إذا قصد بها تجارة؛ فتزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا لم يقصد بها التجارة فليس عليها زكاة.