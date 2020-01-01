تفاصيل مروعة لمقتل سيدة على يد زوجها لرفضها رقصه عاريًا بالشرفة

القاهرة(صدى):

أقدم زوج في إحدى المحافظات المصرية، على قتل زوجته لإنها لم تتحمل مشاهدته يرقص عاريا في شرفة المنزل، عندما كان واقعًا تحت تأثير الخمور.

وفي التفاصيل، أنه بعد منتصف الليل جلس الزوج يحتسي الخمور ويرقص على أنغام الموسيقى الصاخبة لتتدخل الزوجة بسبب غضب الجيران، الأمر الذي جعله يمسك برأسها ورطمه بقوة كبيرة بالحائط حتى ماتت مباشرة.

وأكد شهود عيان أن الزوج عاد وأكمل الرقص عاريًا؛ بينما حاول الجيران إنقاذ الزوجة بكل الطرق، لكنه رفض أن يفتح لهم الباب، الأمر الذي دفعهم لإبلاغ الشرطة التي حضرت لإنقاذ الزوجة وإلقاء القبض على المتهم.