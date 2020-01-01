اغتصاب فتاة أثناء منافسة الاحتفال برأس السنة

لندن(صدى):

تعرضت فتاة بريطانية للاغتصاب خلال الاحتفال برأس السنة على يد أحد أصدقائها عندما كانا يتنافسا على تناول المشروبات في أحد الملاهي الليلية.

وقالت الفتاة ” إن آخر ما تذكره أنها كانت تناول المشروب مع أصدقائها لتجد نفسها في السيارة أحدهم وهي فاقدة الوعي تمامًا”.

وتمكنت الشرطة البريطانية من القبض على الجاني من خلال كاميرات المراقبة بعد أن تعرف عليه الحارس.