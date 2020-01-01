20 وظيفة شاغرة في شركة بافرط المحدودة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة بافرط للصناعة لإنتاج المواد الغذائية المحدودة، عن توفر 20 وظيفة شاغرة (للرجال)، لحملة الشهادة المتوسطة (الكفاءة)، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (عامل تعبئة يدوية)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة المتوسطة (الكفاءة)؛ بينما لا يشترط وجود خبرة سابقة؛ فيما الوصف الوظيفي: تغليف مجموعة واسعة من المنتجات والمواد وحزمها ووضع بطاقات التعريف عليها يدوياً ووضعها في حاويات مثل الصناديق والعلب والأكياس.

وأشارت إلى أن المهام الوظيفية: وضع بطاقات التعريف على المنتجات والمواد وفقا للتعليمات، تغليف المنتجات والمواد وفقًا للتعليمات باستخدام الشرائط والورق ورقائق القصدير، وضع المنتجات والمواد في حزم داخل الصناديق والعلب والأكياس وفقًا للتعليمات، اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة.

وقالت أن المميزات:- الراتب (4,000 ريال)، بدل نقل 320 ريال بدون خصم التأمينات؛ بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1441/05/06هـ، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:هنـــــــا.