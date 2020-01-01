المخدرات تطيح بفنانة لبنانية في أحضان مروج

بيروت(صدى):

وقعت ممثلة لبنانية أربعينية في غرام تاجر مخدرات، بعد زيارة قامت بها إلى منزله في قرية معروفة لجأ إليها نتيجة ملاحقات الأجهزة الأمنية له؛ حيث يقال أن الرجل الخمسيني قدم للفنانة مبلغ 20 ألف دولار كهدية في البداية، قبل أن تبدأ بينهما علاقة غرامية أثمرت تغييراً واضحاً في أوضاع الفنانة المالية.

وبحسب موقع ” النشرة اللبناني “، إن التاجر يؤمن أيضاً حاجة الممثلة من المخدرات، بعد أن كانت تستدين من بعض المروجين لتلبية مزاجها، وحتى أن كرم بائع الممنوعات شمل الحبوب المهدئة للأعصاب التي تتناولها الممثلة للسيطرة على انفعالاتها خلال التعامل مع محيطها.

وسعى التاجر إلى إلتقاط صور حميمة مع الممثلة حتى لا تغدر به في يوم من الأيام، بينما هي على يقين أنه قادر على أذيتها في أية لحظة إذا أغضبته أو نقلت أخباره إلى أية جهة أمنية.