«حساب المواطن» يكشف موقف الدعم بعد وفاة رب الأسرة

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن موقف الأم في حالة وفاة رب الأسرة وهو المستفيد الرئيسي من البرنامج، مشيرًا إلى أنه يمكنها التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية أرملة وإضافة الأبناء.

ورد البرنامج على سؤال أحد المستفيدين حيث قالت: “السلام عليكم، الوالد توفي – الله يرحمه – ماهي إجراءات تعديل الأيبان في حسابه، أنا وكيل شرعي”.

ورد البرنامج قائلاً: “وعليكم السلام، سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية، وبإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية أرملة، وإضافة الأبناء كتابعين لها وإرفاق المستندات المطلوبة – صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة -، نسعد بخدمتك”.