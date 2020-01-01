بالفيديو.. ‏«المساعد» يوضح القطاعات الأكثر استفادة من فتح المحلات 24 ساعة

علي القحطاني(صدى):

كشف عضو الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض، محمد المساعد، اليوم الأربعاء، عن القطاعات الأكثر استفادة من قرار فتح المحلات 24 ساعة.

وأوضح ” المساعد ” في برنامج ” تم ” على قناة ” SBC ” أن القطاعات الأكثر استفادة هي قطاعات التجزئة والترفيه والمطاعم والعاملة بمجال السياحة؛ وكان لابد من ذلك القرار بعد تغير الأفكار الثقافية وإصدار التأشيرة السياحية.

‏‎ وفي السياق نفسه، قال محمد المساعد: ” بعض القطاعات كان مسموح لها بـالعمل الليلي مثل القطاعات الصحية والتعليمية ومحطات الوقود، وتم إعفائها من الرسوم المالية ” .

#تم | محمد المساعد : بعض القطاعات كان مسموح لها بـالعمل الليلي، وتم إعفائها من الرسوم المالية. #فتح_المحلات_24_ساعة pic.twitter.com/c7eBSq9sbF — برنامج تم (@TammTalkShow) January 1, 2020