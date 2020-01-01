بالفيديو.. «المساعد» يوضح القطاعات الأكثر استفادة من فتح المحلات 24 ساعة
كشف عضو الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض، محمد المساعد، اليوم الأربعاء، عن القطاعات الأكثر استفادة من قرار فتح المحلات 24 ساعة.
وأوضح ” المساعد ” في برنامج ” تم ” على قناة ” SBC ” أن القطاعات الأكثر استفادة هي قطاعات التجزئة والترفيه والمطاعم والعاملة بمجال السياحة؛ وكان لابد من ذلك القرار بعد تغير الأفكار الثقافية وإصدار التأشيرة السياحية.
وفي السياق نفسه، قال محمد المساعد: ” بعض القطاعات كان مسموح لها بـالعمل الليلي مثل القطاعات الصحية والتعليمية ومحطات الوقود، وتم إعفائها من الرسوم المالية ” .
#تم | محمد المساعد : بعض القطاعات كان مسموح لها بـالعمل الليلي، وتم إعفائها من الرسوم المالية. #فتح_المحلات_24_ساعة pic.twitter.com/c7eBSq9sbF
— برنامج تم (@TammTalkShow) January 1, 2020
#تم | محمد المساعد : القطاعات الأكثر استفادة من هذا القرار هي قطاعات التجزئة والترفيه والمطاعم.#فتح_المحلات_24_ساعة pic.twitter.com/01fTF8lXKk
— برنامج تم (@TammTalkShow) January 1, 2020
اترك تعليقاً