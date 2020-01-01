«الزعاق» : كسوف واحد للشمس خلال 2020

نايف السالم(صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أنه ‏خلال ‎السنة الجديدة 2020؛ سنشاهد كسوفًا واحدًا للشمس.

وأوضح ” الزعاق ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر أنه خلال 2020: ” لن يشاهد عندنا إلا كسوفاً واحد للشمس، وسيشاهد حلقياً على جنوب ‎السعودية ناحية ‎جازان وسلطنة عُمان “.

وأضاف خالد الزعاق، أنه: ” يشاهد جزئياً على ‎الخليج والبلدان العربية وأفريقيا وآسيا وشمال أستراليا، وذلك في تمام الساعة الثامنة والثلث من صباح يوم الأحد 2020/6/21 الموافق 1441/10/29 “.