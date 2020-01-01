«الزعاق» : كسوف واحد للشمس خلال 2020
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أنه خلال السنة الجديدة 2020؛ سنشاهد كسوفًا واحدًا للشمس.
وأوضح ” الزعاق ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر أنه خلال 2020: ” لن يشاهد عندنا إلا كسوفاً واحد للشمس، وسيشاهد حلقياً على جنوب السعودية ناحية جازان وسلطنة عُمان “.
وأضاف خالد الزعاق، أنه: ” يشاهد جزئياً على الخليج والبلدان العربية وأفريقيا وآسيا وشمال أستراليا، وذلك في تمام الساعة الثامنة والثلث من صباح يوم الأحد 2020/6/21 الموافق 1441/10/29 “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90256 ] نشر منذ 43 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..