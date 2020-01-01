أربعيني امتهن أعمال الدجل وهتك عرض مئات السيدات

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، على أحد الأشخاص بالسجن 10 سنوات لاتهامه بممارسة أعمال الدجل وهتك عرض ضحاياه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم الجيزة عدة بلاغات باتهام أحد الأشخاص بممارسة أعمال الدجل، وعلى الفور تم ضبطه وإخضاعه للتحقيقات.

واعترف “مصطفى” البالغ من العمر 48 عامًا، بأنه تعلم أمور الدجل من أحد المشايخ الكبار الذي كان يوهم ضحاياه بأن حل مشاكلهم في معاشرة ابنة أو زوجة صاحب المشكلة.

وأضاف أنه تعلم الأساليب منه وتمكن من معاشرة مئات السيدات بعد إيهام أصحاب البيوت بأن تحت منازلهم آثار عليها جن يشترط معاشرة ابنة أو زوجة صاحب المنزل.

وأكمل أن الصدفة لعبت معه دورًا كبيرًا بعدما جاءته إحدى السيدات تشتكي من عدم إيجاد زوجها لعمل وبعد تطبيق ألاعيبه وجدت السيدة أن زوجها عاد للعمل مرة أخرى.

ووجهت النيابة تهمتي النصب وهتك العرض وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، حتى أمرت المحكمة بسجنه 10 سنوات.