شاب يخلع ملابسه بالكامل على إحدى الشواطئ أمام الملأ

لندن(صدى):

قرر شاب أن يظهر عاريًا تمامًا على إحدى الشواطئ في بريطانيا حيث أقدم على خلع ملابسه الداخلية.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على الرجل بتهمة تصرف غير لائق ومخل أمام المتواجدين على الشاطئ.

في حين قال شاهد عيان : كان موقف صادم أن نرى المتواجدين على الشاطئ يقومون بحماية عيون أطفالهم في مكان جميل مثل هذا”.

وأضاف : أن الرجل كان يشرب الخمر وبجواره امرأة تحمل زجاجة أخرى وبعدها قام بخلع ملابسه بالكامل.