صدارة للكيماويات تعلن عن وظيفة شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة صدارة للكيماويات، بابا التقديم إلى وظيفة شاغرة في مجال الهندسة الميكانيكية؛ للعمل في مجمعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى “مهندس صيانة أول maintenance Engineer 1”.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص “الهندسة الميكانيكية” أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وتقدم الشركة عدة مزايا تعكس مدى التزامها باستقطاب موظفين على مستوى عالمي، منها المكافآت النقدية ورواتب أساسية تنافسية، فضلًا عن برامج تحفيزية لمكافأة الموظفين المؤهلين لقاء أدائهم الاستثنائي، كما تقوفر للموظفين وعائلاتهم تغطية طبية شاملة تتميز بقدرة تنافسية عالية.

والتقديم متاح من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .