بالفيديو.. الشيخ طلال الفهد: هذه هي قصة رحلتي لدعم الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف الشيخ طلال الفهد الصباح، الرئيس السابق للاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحلته لدعم فريق نادي الهلال.

وقال الفهد خلال لقاءه في قناة الإخبارية : ” هناك مجهود رائع من إدارة الهلال واللاعبين والجمهور ونبارك لهم ونشكرهم بعد أن اتجهوا إلى كأس العالم للأندية.

وأضاف : أنطلقت الفكرة خلال رحلة علاجي في لندن، وكان معي السعودي الهلالي عبداللطيف الراشد، ومبارك الدوسري.

وتابع : وقلت لهم إذا الله كتب لنا سنحضر النهائي للهلال في اليابان، ولكن الدكتور المعالج كتب لي على راحة شهرين، وكتب لنا الله أن نسافر وخفف علينا الاتحاد وجماهير الهلال بعد المسافة والحمدلله حضرنا المباراة.