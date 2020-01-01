تفاصيل زفاف بنت «ترامب» على شاب عربي

واشنطن(صدى):

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الحادي عشر من الشهر الحالي موعدا لزفاف تيفاني، صغرى بناته على الشاب اللبناني مايكل شربل بولص.

ويبلغ صهر ترامب من العمر 25 سنة، ويصغر زوجته عروسه تيفاني بسنة واحدة، كما يحمل أربع جنسيات بينها الأمريكية، وينحدر من عائلة لبنانية ثرية.

وذكرت تقارير تلفزيونية لبنانية أن بولص عاش في نيجيريا قبل أن ينتقل للولايات المتحدة ويتعرف على تيفاني عام 2018، أثناء وجودهما في إجازة بجزيرة ميكونوس اليونانية.