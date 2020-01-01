2020 ينتهي بالفنانة شذا سبت في شنطة السيارة

أميرة خالد(صدى):

كشفت صورة طريفة، عن جلسة مع الروح والتأمل للفنانة البحرينية شذا سبت من خلال جلوسها فوق مركبتها؛ حيث نشرت الصورة على حسابها في انستغرام وذلك مع استقبالها للعام الميلادي الجديد 2020.

وعلقت شذا سبت، قائلة: ” سعيدة بانجازاتي والتطورات اللي وصلت لها إلى الآن ولله الحمد رغم ظروفي الصحية اللي مريت فيها لكن مازلت قوية وطموحة وهناك اهداف مازلت أريد تحقيقها “.

وقالت شذا: ” 2020 سنة الانجازات والامل وتحقيق الأهداف وسنة فرح وسعادة . لا لخيبات الامل.. لا لانكسارات.. لا للحزن.. لا لليأس.. كنتم سعادة سنه فاتت.. ولازلتم سعادة سنة جديدة

‏كنتم رفاق واحبه لي … أتمنى لكم سنة خالية من الحزن والاوجاع … مليئة بالحب والسعادة لي ولكم “.

وأضافت، في أمنياتها: ” اللهم اجعل هذه السنة 2020 فاتحة خير علينا، وعلى جميع المسلمين، وبداية اجمل الاقدار، وحقق لنا ما نتمنى، وارفع عنا البلاء والشقاء، وانزل علينا الشفاء، وامدنا بالصحة والعافية “.