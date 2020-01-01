بوتين سيحتل هذه الدولة بالقوة في عام 2020؟!

وكالات(صدى):

غالباً ما يُطلب من الخبراء إعداد توقعات حينما يبدأ عام جديد، وبالنسبة للكاتب ستيفن بلانك من منصة “ ذا هيل ” القريبة من الكونغرس الأمريكي، هناك شيء واحد يمكن توقعه مع بعض اليقين في عام 2020، وهو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتدخل بقوة (وإن لم يكن بالضرورة بشكل عسكري) لدمج بيلاروسيا في الاتحاد الروسي، وإنشاء دولة اتحاد جديدة تسميه بالطبع رئيساً.

وأوضح بلانك أن موسكو بدأت بالفعل في ممارسة الضغط العسكري والإعلامي والاقتصادي، وذلك بشكل أساسي من خلال التلاعب بدعمها للطاقة والضغط من أجل قواعد عسكرية في بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، وقد صرح رئيس الوزراء الروسي السابق ميدفيديف صراحة أن الاندماج، وهو المصطلح المفضل لموسكو يستلزم فقدان السيادة.