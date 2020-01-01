بلافتة «ستبقى في قلوبنا» ..جماهير الاتحاد تودع فيلانويفا(فيديو)

ماجد محمد(صدى):

ودعت جماهير الاتحاد النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا ، عقب مباراة العميد أمام ضيفه الفتح، اليوم الأربعاء، بلافتة “ستبقى في قلوبنا”.

ودشن جمهورالاتحاد هاشتاج وداعا فيلانويفا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث جاءت معظم التعليقات باللغة الإنجليزية لكي تصل إلى اللاعب.

في حين تمكن نادي الفتح، اليوم الأربعاء، من تحقيق فوزًا ثمينًا على نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في مواجهتهما بكأس خادم الحرمين الشريفين.