ساحر يعاشر كويتيات ويأخذ منهن 1000 دينار لامتلاك الزوج
أقدم ساحر مصري الجنسية يعيش في الكويت، على فعل الفاحشة ومعاشرة النساء، ويتحصل منهن على 1000 دينار في مقابل جعل زوجها يخضع لها وخاتم بيدها.
ويتخذ الساحر من محل عطارة بمجمع تجاري في وسط منطقة الجهراء، ستارًا لأفعاله الدنيئة، دون وجود أي شك حول ما يقوم به، إذ كان يؤم المصلين في مصلى داخل المجمع التجاري ما زاد من ثقة الناس به.
وتمكنت شرطة الجهراء من إلقاء القبض على الساحر المصري، الذي ينتحل صفة إمام وهو شيطان يضحك على عقول السيدات لإشباع رغباته.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذه العادة منتشرة في مصر..ذكرها ضابط شرطة مصري متقاعد في مذكراته في كتاب قبل سنوات طوال قراءت هذه المذكرات.
أحد السحرة حملت منه كثير من النساء.اعتقدا منهن ان الحمل من أزواجهن.