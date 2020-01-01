وظيفة هندسية شاغرة في مطارات الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مطارات الرياض، عن توفر وظيفة هندسة شاغرة (للرجال) حديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مهندس مدني)، عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة مدنية)، ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأوضحت أن وصف التدريب: دراسة المنشآت الهندسية المدنية، وتصميمها،تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنشاء والتشغيل والصيانة؛ بينما المهام التدريبية: إدارة أعمال إنشاءات مشاريع الهندسة المدنية، وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تصميم الإنشاءات، وتحديد المواد ومعايير الجودة، ووضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة، ووضع نظريات جديدة وتعزيز الأساليب الحالية في هذا المجال، فضلًا عن مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1441/05/06هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:هنـــــــا.