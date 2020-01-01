محمد عبده: لن أسمح لأي من أبنائي دخول عالم الفن

أميرة خالد(صدى):

أكد الفنان محمد عبده، أنه لن يسمح لأي من أبنائه لدخول عالم الفن، وذلك بعدما ظهر ابنيه بدر وعبدالرحمن مؤخرًا يقومان بالعزف والغناء.

وقال الفنان القدير في تصريح قبل حفلة ليلة عراب الطرب في الرياض، إن نجاح ابنيه مرتبط بنجاحه، رافضًا بشكل قاطع السماح لهم بالظهور في الحفلات.

وأكد أنه حريص على مستقبل أولاده الدراسي، ويعمل على تركيز اهتمامهم بعالم “البيزنس”، مؤكدًا أن المجال الفني يعيقهم عن تحقيق أهدافهم وأمنياتهم.

جاءت تلك الاستفسارات بعدما ظهر نجله “عبدالرحمن” يتسلطن على طريقة والده بأغنية “لو سمحت المعذرة”، وانتشر الفيديو بشكل كبير وأبدى الكثيرين سعادتهم به.

واكتسب “عبدالرحمن” من والده موهبة التلحين، ويسعى لتطوير أدائه في الموسيقى فضلاً عن تعلم كافة الآلات الموسيقية وأداء الألوان الشعبية.