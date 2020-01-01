فايزة المطيري تعلن اعتناق المسيحية : «الحرية هي أن تقول لا»
أعلنت سيدة تدعى فايزة المطيري، اعتناقها الدين المسيحي، بدلا من دينها السابق ودين عائلتها، الإسلام، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت المطيري إنها ناشطة نسوية سعودية تقيم في كندا
ونشرت المطيري صورتين لها، الأولى قديمة ترتدي فيها الحجاب إبان حياتها في المملكة والثانية حديثة ظهرت فيها من دون حجاب، مرتدية الصليب.
وقالت المطيري في تعليق مثير على صورتيها : (الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد) كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020“.
عادل عبدالله[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 54 دقيقة
جيل رؤية
جيل هب هب
لاملة ولا مذهب
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 41 دقيقة
انت تغمز وتلمز على رؤية 2030…وكأنها طلبت منها أن تترك دينها او مسؤولة عن تصرفات الناس
زائر[ عدد التعليقات: 3739 ] نشر منذ 54 دقيقة
يهب يا وجهك اللي مثل السلقه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53204 ] نشر منذ 52 دقيقة
بقريح😐
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 52 دقيقة
تتحول الى مسيحية او بوذية هذا لن يغير شيئا في الإسلام والمسلمين،في مدن الجزيرة العربية كان يوجد الديانة المسيحية واليهودية في نجران ومكة المكرمة والمدينة قبل ظهور الإسلام..
لذلك لا يجب الربط بين المرتد والدولة والمجتمع.” من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر “
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 43 دقيقة
اللهم ان نسألك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره…اللهم ان نسألك التثبيت بالقول الثابت في الدنيا والاخره…..
سعيد[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 29 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ثبتنا علي دينك حتي الممات لابد أن تجلس مع مشايخ يوضحوا لها محاسن الدين الإسلامي ويطردوا الشبهات اللي في رأسها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53204 ] نشر منذ 28 دقيقة
خلوها تعتنق المسيحية
فككككككه منها
الأشكال هذي تغثك حتى في الجنه😂😂😂
رحماك يا ربي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 14 دقيقة
اسالو الله العافية ولا تتشمتو