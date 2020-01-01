بالصور.. الهلال يستعد لموقعة «الفيصلي»

ماجد محمد(صدى):

أدى نادي الهلال، عصر اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الفيصلي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي السياق نفسه، بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة؛ فيما فرض المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب؛ فضلًا عن تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية.

وشارك اللاعب سلمان الفرج في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يؤدي تدريبًا لياقيًا؛ فيما تابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل؛ بينما أجرى عبدالله عطيف جلسة علاجية لتعرضه لكدمة في الفخذ.