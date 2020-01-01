دخول كروس أوفر متوسطة الحجم للمرة الأولى بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

دخلت سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم GS5 إلى أسواق المملكة؛ حيث تتوفر بـ 3 طرازات GS وGE وGL، وأبرز ما فيها هو الشبك الأمامي الذي يطغى على الواجهة الأمامية وفي الوسط شعار الشركة وتأتي الأضواء الأمامية بثلاثة عدسات متداخلة مع الشبك الأمامي وأضواء الضباب موجودة في الصدام.

ويتميز تصميمها بوجود روف روك في أعلى السيارة، وإطار من الكروم يحيط بالنوافذ يعطي السيارة أناقة أكثر والمرايا الجانبية تجي بلون السيارة ما يعزز من شخصية السيارة الخط الجانبي الذي يمتد من الأمام للخلف، وتتوفر السيارة بجنوط مقاس 17 و18 و19 بوصة، التصميم الخلفي عصري وجميل، وفي الأعلى زعنفة القرش.

وفي السياق نفسه، تعمل السيارة بالدفع الأمامي وبمحرك توربو 4 سلندر سعة 1٫5 لتر بيعطي قوة 166 حصان وعزم دوران 265 نيوتن-متر؛ بينما المقصورة واسعة والخامات المستخدمة جيدة، والتطعيمات من الكروم على جوانب الأبواب وعجلة القيادة وفتحات التكييف.

وأصبح الكونسول الوسطي في الوجهة الأمامية، وفي أعلى الشاشة فتحتي التكييف للسائق والراكب الأمامي أصبح شكله مختلف، وشاشة وسط الكونسول مقاس 8 بوصات، وعلى لوحة الباب من الداخل أزرار المرايا الجانبية.