«الطيران المدني»: حاملي هذه التأشيرات يدخلون المملكة فوراً

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة تعميماً يؤكد على الناقلات الجوية الوطنية بضرورة الالتزام بقرار السماح بدخول المملكة لحاملي تأشيرات “الشنقن” تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوربي”، وحاملي تأشيرة المملكة المتحدة، وحاملي التأشيرة الأمريكية، ودون تحديد جنسية بعينها أو محددة.

وقالت الهيئة إن القرار يسري على جميع الجنسيات دون استثناء لجميع حاملي التأشيرة السياحية والتجارية للدول المذكورة، بشرطين.

وأضافت : الشرطين هما أن تكون التأشيرة صالحة للاستخدام وقت الوصول لأي من منافذ الدخول للمملكة، ومستمرة بعد انتهاء مدة زيارة المملكة، والشرط الثاني أن يكون قد ختم الجواز بتأشيرة الدخول ولو لمرة واحدة من الدولة المانحة للتأشيرة.

وأكدت الهيئة على مراجعة الناقلات الوطنية للشروط السابقة، وعند التزام الراغب في زيارة المملكة بهذه الشروط يسمح له السفر والحصول على تأشيرة دخول المملكة فور وصوله.