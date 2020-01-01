 عريس يطلب فسخ العقد بسبب فستان الزفاف

القاهرة(صدى):

أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة المصرية يطلب فيها فسخ عقد زواجه بعد زواج دام لمدة أسبوع فقط، بسبب فستان الفرح.

وقال الزوج إنه تزوج بعد قصة حب استمرت لعام، موضحًا أنه أعجب بشخصيتها التي جعلته يتمسك بالزواج منها.

وجاء ذلك بعد مشادات قامت بينهما بعد ليلة الزفاف بسبب الفستان، الذي وصفه بـ”العاري”، مضيفا “جعلتها تذهب إلى عش الزوجية ولم أزعجها، لكني علمت بأنها لم تقتنع بكلماتي فطردتها من المنزل”.

وأضاف الزوج:” انتظرت أن تعود لمنزل الزوجية، إلا أنها لم تأتي ، وعندما حاولت إقناعها بأن ما فعلته خطأ استهزأت بحديثي، وفضلت البقاء بمنزل أهلها، وعندما عرضت الطلاق؛ طالبتني بعفش الزوجية ومنزل بأكمله”.

وتابع الزوج: “أن الحياة الزوجية بيننا أصبحت مستحيلة، ولا يمكن أن تستمر”، مؤكدًا أنه بعد مرور الوقت والتحدث مع والدها لم تقتنع.