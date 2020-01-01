قبل أيام من دفعة يناير.. حساب المواطن يشدد على أهمية معايير الاستحقاق

نايف السالم(صدى):

أعاد برنامج حساب المواطن، التأكيد على أهمية توافر معايير الاستحقاق في الأشخاص الذين انطبقت عليهم شروط الأهلية؛ للحصول على الدعم المستحق.

وأكدت خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على استفسار أحد المواطنين حول معايير الاستحقاق.

وقال البرنامج قبل أيام من موعد إيداع الدفعة الجديدة: “يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

كما شدد على ضرورة الإفصاح عن السجلات التجارية حتى المتوقفة منها، قائلًا ” في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل ( نشاط تجاري ) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، إضافة الدخل ثم الضغط على حفظ وسيتم احتسابه من ضمن دخل الأسرة”.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم لظفعة يناير 202 في حسابات المستفبدين، بوم الخميس 9 يناير بدلًا من الجمعة 10 يناير.