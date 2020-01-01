«هدف» يقدم برامج تدريب وتوظيف لدعم توطين طب الأسنان بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

أكد صندق تنمية الموارد البشرية “هدف”، على دعمه قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاصة، من خلال حزمة من الممكنات والمبادرات.

وأوضح “هدف” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يبادر بتقديم برامج الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية؛ لتحقيق أهداف القرار في رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل

ونشر في تغريدة له، مقطع فيديو يكشف من خلاله عن المبادرات التي يقدمها لدعم قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص.