تحت رعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير كلية العلوم تكرم أقسام الكلية(16) لحصولهم على الاعتماد الأكاديمي الدولي الألماني ‏ASIIN

سعيد العجل(صدى):

بحضور سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير سعادة الأستاذ الدكتور / ‏يوسف بن عبده عسيري كرمت كلية العلوم يوم الأربعاء الموافق 6/5/1441 ‏المشاركين والمشاركات في أعمال الجودة لحصول الكلية على الاعتماد ‏الأكاديمي الدولي الالماني (أزين) لأقسامها الستة عشر بفرعيها للطلاب ‏والطالبات وقد شرف الحفل سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة الأستاذ ‏الدكتور/ يوسف بن عبده عسيري، وبحضور سعادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور/ ‏ناصر بن محمد الداغري ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام و وكيلات الأقسام وأعضاء ‏وعضوات هيئة التدريس.‏

‏ وقد افتتح حفل التكريم بآيات عطرة من القرآن الكريم بعد ذلك ألقى سعادة ‏عميد كلية العلوم الاستاذ الدكتور/ ناصر الداغري كلمته والتي بين فيه شكره ‏وتقديره لرؤساء الاقسام ووكيلات الأقسام ومنسقي ومنسقات الاعتماد ‏لأكاديمي وأن هذا الإنجاز لسبع سنوات قادمة من الاعتماد الأكاديمي الدولي ‏لكلية العلوم لم يتحقق إلا بجهود العاملين بالكلية وبدعم مباشر ومتابعه ‏مستمرة من قيادات الجامعة.‏

كما ألقى وكيل الكلية للتطوير والجودة الأستاذ الدكتور/ماجد بن صالح العقيل ‏نبذة عن الاعتماد والمتمثل في أهدافه ومعاييره وفوائد الحصول عليه، وأوضح ‏سعادته أن الكلية تدرك بأن الاعتماد الأكاديمي يعني التزاماً من جانبها في تقديم ‏خدمات تعليمية ذات جودة عالية في التدريس بمستوى عالمي لطلابنا ‏وطالباتنا، والحفاظ على بيئة مميزة ومحفزة لكليتنا، والسعي نحو التحسين ‏المستمر في كافة برامجنا الأكاديمية وقد شكر سعادته جميع من ساهم في ‏الحصول عليه.‏

كما ألقى وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير كلمة أكد فيها على الدور الذي ‏تسهم به كلية العلوم في دفع العملية التعليمية والبحثية في الجامعة حيث أن ‏كلية العلوم تشكل 50% من الناتج البحثي بالجامعة وأكد على الدور الذي تسهم ‏به الكلية لدعم التعليم وتخريج العلماء. وفي نهاية الحفل تم تكريم الأقسام ‏الحاصلة على الاعتماد وتقديم شهادات الشكر للمشاركين والمشاركات فيه..‏

‏ ويُعد حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من الهيئة الاستشارية ‏الألمانية (خطوة سباقة في مسيرة الكلية بما يعود على مسيرتها العلمية، ‏ومسيرة طلابها وطالباتها بالنفع، والإسهام في رفع المستوى العلمي ‏والأكاديمي ويجعلها في مصاف الكليات العلمية ذات الجودة العالية عالمياً، ‏ويجعلها محط جذب لقطاعات الأعمال والكليات العالمية.‏