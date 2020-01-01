تحت رعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير كلية العلوم تكرم أقسام الكلية(16) لحصولهم على الاعتماد الأكاديمي الدولي الألماني ASIIN
بحضور سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير سعادة الأستاذ الدكتور / يوسف بن عبده عسيري كرمت كلية العلوم يوم الأربعاء الموافق 6/5/1441 المشاركين والمشاركات في أعمال الجودة لحصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي الالماني (أزين) لأقسامها الستة عشر بفرعيها للطلاب والطالبات وقد شرف الحفل سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة الأستاذ الدكتور/ يوسف بن عبده عسيري، وبحضور سعادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور/ ناصر بن محمد الداغري ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام و وكيلات الأقسام وأعضاء وعضوات هيئة التدريس.
وقد افتتح حفل التكريم بآيات عطرة من القرآن الكريم بعد ذلك ألقى سعادة عميد كلية العلوم الاستاذ الدكتور/ ناصر الداغري كلمته والتي بين فيه شكره وتقديره لرؤساء الاقسام ووكيلات الأقسام ومنسقي ومنسقات الاعتماد لأكاديمي وأن هذا الإنجاز لسبع سنوات قادمة من الاعتماد الأكاديمي الدولي لكلية العلوم لم يتحقق إلا بجهود العاملين بالكلية وبدعم مباشر ومتابعه مستمرة من قيادات الجامعة.
كما ألقى وكيل الكلية للتطوير والجودة الأستاذ الدكتور/ماجد بن صالح العقيل نبذة عن الاعتماد والمتمثل في أهدافه ومعاييره وفوائد الحصول عليه، وأوضح سعادته أن الكلية تدرك بأن الاعتماد الأكاديمي يعني التزاماً من جانبها في تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية في التدريس بمستوى عالمي لطلابنا وطالباتنا، والحفاظ على بيئة مميزة ومحفزة لكليتنا، والسعي نحو التحسين المستمر في كافة برامجنا الأكاديمية وقد شكر سعادته جميع من ساهم في الحصول عليه.
كما ألقى وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير كلمة أكد فيها على الدور الذي تسهم به كلية العلوم في دفع العملية التعليمية والبحثية في الجامعة حيث أن كلية العلوم تشكل 50% من الناتج البحثي بالجامعة وأكد على الدور الذي تسهم به الكلية لدعم التعليم وتخريج العلماء. وفي نهاية الحفل تم تكريم الأقسام الحاصلة على الاعتماد وتقديم شهادات الشكر للمشاركين والمشاركات فيه..
ويُعد حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من الهيئة الاستشارية الألمانية (خطوة سباقة في مسيرة الكلية بما يعود على مسيرتها العلمية، ومسيرة طلابها وطالباتها بالنفع، والإسهام في رفع المستوى العلمي والأكاديمي ويجعلها في مصاف الكليات العلمية ذات الجودة العالية عالمياً، ويجعلها محط جذب لقطاعات الأعمال والكليات العالمية.
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