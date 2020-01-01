بالفيديو.. أول فتاة سعودية تعبر جسر الملك فهد عبر دراجتها النارية

عادل الحربي(صدى):

نشرت قناة “الإخبارية” اليوم الأربعاء مقابلة مع فاطمة البلوشي بعد عبورها جسر الملك فهد باتجاه البحرين؛ لتصبح أول مواطنة سعودية وحتى بحرينية تعبر الجسر الذي يربط المملكتين عبر دراجة نارية.

وقالت البلوشي : بالنسبة للقيادة على الجسر لم أجد ازدحام، مؤكدة أن السماح بالعبور التجريبي للدراجات النارية قرار جاء في وقته.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد قررت أخيراً إتاحة العبور التجريبي للدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين المملكة والبحرين مطلع العام 2020 وذلك بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلتا المملكتين.

ويذكر أن فاطمة البلوشي تعتبر من أشهر من يقود دراجة هوائية ونارية في المملكة، وكانت قد شاركت في العام 2018 في سباق لطواف أوروبا بالدراجات الهوائية ضمن منظمة (Global Biking Intiative).