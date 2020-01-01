دعوة لمشاركة في جائزة التميز

سعيد العجل(صدى):

وجهت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم دعوتها لجميع المختصين والمختصات وأولياء الأمور وجميع المدارس الحكومية والخاصة والمراكز المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة للمشاركة في جائزة التميز في دورتها الثامنة على مستوى المملكة. والتي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات ذوي الإعاقة ودعم وتشجيع المبدعين في ميدان صعوبات التعلم.

فقد أوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان أن الجمعية تقدم من خلال برامجها وأنشطتها كل ما يتناسب مع معطيات العمل الخيري والإنساني ويكون له الأثر البالغ في توعية أفراد المجتمع في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى، معربا عن عظيم امتنانه للدعم الكبير الذي تجده الجمعية من كافة شرائح المجتمع بالتفاعل الإيجابي مع برامجها ومنها جائزة التميز التي تسعى لتحقيق أهداف جودة العمل المتمكن المتميز لخدمة ذوي صعوبات التعلم ، ودعا آل عثمان المسؤولين والجهات ذات العلاقة بحث الجميع على المشاركة في جائزة التميز التي سوف تعلن نتائجها خلال الشهر السابع من هذا العام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يحفظه الله.

وثمن الأستاذ رائد الغفيلي الأمين العام للجائزة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل أن تتبؤ الجائزة هذه المكانة المتميزة في العملية التعليمية والتربوية بسعيها الدائم في التطور لتحقيق التميز في المجال للمختصين والمهتمين وبتنمية مواهب الطلاب والطالبات وتعزيز دور الأسرة التي هي الداعم الأكبر لذوي صعوبات التعلم لتحقيق النجاح..

وأكد الغفيلي حث الجميع على المشاركة في الرسالة التربوية التي تخدم أفراد المجتمع مشيرا أن المشاركة في هذه الجائزة متاحة للجميع من المختصين وأولياء الأمور والقطاع التعليمي والتربوي من خلال زيارة الموقع التالي للاطلاع على رابط المشاركة في الجائزة.

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والاتصال على جوال الجمعية: 0595131466

الجدير بالذكر أن جائزة التميز إحدى مبادرات الجمعية التي تحظى بالدعم الكبير وقد رصدت جوائز قيمة للفائزين.