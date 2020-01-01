6 وظائف شاغرة في شركة إيكيا

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ايكيا العالمية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر 6 وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة الدبلوم أو ما يعادله، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (موظف استعلامات بمركز خدمة العملاء).

وأوضحت الشركة، أن الوصف الوظيفي: تقديم المشورة والمعلومات الأساسية للعملاء، والرد على الاستفسارات، ومعالجة الطلبات الأساسية باستخدام وسائل الاتصالات الهاتفية أو الإلكترونية في مركز خدمة العملاء.

وقالت أن المهام الوظيفية: معالجة طلبات العملاء ومتطلباتهم الأساسية، مثل إرسال الرسائل أو النماذج أو غيرها من الوثائق، إلى جانب معالجة المعاملات المالية، تسجيل الاستعلامات والشكاوى التي يتم تلقيها، والإبلاغ بالحلول المقررة؛ فضلًا عن الرد على الأسئلة والاستعلامات الأساسية للعملاء، وتقديم المشورة للعملاء حول منتجات المنشأة وخدماتها وسياساتها، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى حل شكاوى العملاء الأساسية، وإحالة المشكلات الأعقد إلى مسؤول الشكاوى أو أي موظف مختص؛ بينما اشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، التعليم الفني العالي أو ما يعادله، مهارات استخدام الحاسب الآلي، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

وأشارت إلى أن المميزات: الراتب (4,177 ريال)، تأمين طبي، بدل مواصلات 10%، فيما تتحمل الشركة قيمة استقطاع التأمينات الإجتماعية بدلا من الموظف، بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1441/05/06هـ وينتهي بتاريخ 1441/06/30 من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:هنــــــــا.