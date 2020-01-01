مدى تأثير شرب القهوة على صحة البشرة

أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير، عن علاقة القهوة بصحة البشرة حيث أكدت أنها لا تؤذي البشرة، ولكن قد يسبب جفاف البشرة في حال كانت يتم فعل ذلك بكمية كبيرة يومياً بما لا يقل عن 3 أكواب.

وأجرت الصحافية الأمريكية إيرين جانز، تجربة لاحظت أن تغييراً كبيراً طرأ على بشرتها بعد توقفها عن تناول القهوة لمدة 3 أشهر متواصلة؛ فيما كانت تعاني من بعض المشاكل مثل ظهور البقع الحمراء والبثور والجفاف.

وبدأت جانز تلاحظ بعد مرور 3 أسابيع على التوقف عن شرب القهوة أن بشرتها أصبحت ناعمة وأقل جفافاً؛ بينما لا توجد أي دراسة رسمية تشير إلى وجود تأثير سلبي للقهوة على البشرة.