مشروبات سحرية للتخلص من النحافة

أميرة خالد(صدى):

تبحث السيدات عن أي وسيلة للوصول إلى الوزن المثالي والحصول على جسم رشيق وممشوق، سواء للتمتع بمظهر جمالي جذاب وأيضًا للحفاظ على صحة الجسم وحمايته من أضرار السمنة الزائدة أو النحافة الزائدة.

ويوجد عدة مشروبات تساعدك في الوصول إلى الوزن المثالي، أبرزها «مشروب التين والحليب» الذي يتكون من:

– 2 ثمرة تين.

– كوب حليب دافئ.

– ملعقة كبيرة من اليانسون.

– طريقة إعداد واستخدام المشروب:

– نضع التين وملعقة اليانسون مع كوب الحليب الدافئ ويترك حتى تلين حبات التين.

تناولي كوب من هذا المشروب بعدج الاستيقاظ من النوم مباشرة، وتجنبي تناول الطعام إلا بعد مرور ساعتين، فهو غني العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ولكن ممنوع تناوله من قبل مرضى السكر.

ويتمثل المشروب الثاني في «الخميرة والحلب» والذي يعمل على زيادة الوزن والتخلص من النحافة، ويتكون من:

– 4 ملاعق كبيرة من الحلبة.

– ملعقة كبيرة من خميرة الخبز.

– ملعقة عسل.

– كوب من الماء.

ولتحضيره حمصي الحلبة من خلال وضعها في وعاء مناسب على النار، ثم قومي بغلي الماء وضعي الحلبة بعد تحميصها لمدة ساعة، أضيفي الخميرة إلى كوب الماء مع تقليبها حتى تمتزج جيداً بالماء، ثم أضيفي ملعقة العسل إلى الخليط السابق.

وتناولي كوب الحلبة بالخميرة 3 مرات يوميًا بعد تناول كل وجبة بساعتين والانتظام للتخلص من النحافة المفرطة.