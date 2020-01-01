د. التويجري يقف على مشاركة الصحة في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل

سعيد العجل(صدى):

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري اليوم الأربعاء على مشاركة “صحة الرياض” مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل 1441هـ، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة ، ومدير مستشفى رماح العام الاستاذ ظافر الشهري .

واستعرض د. التويجري خلال جولته عدد من مرافق “صحة الرياض” الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، كما أطلع د. التويجري على سير حملات التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية، وايضا جاهزية المرافق الصحية، وفرق التوعية الصحية.

كما استعرض د. التويجري المراكز الصحية بالقرب من المهرجان وهي: مركز صحي رماح، ومركز صحي الرمحية.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون الصحية للخدمات العلاجية، والمشرف على مشاركة “صحة الرياض” في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الابل الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن مشاركة “الصحة” تشمل أيضًا مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية، طيلة فترة المهرجان.

كما تشمل مشاركة “صحة الرياض” تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لملاك الإبل وزوار المهرجان.

ولفت الدكتور الجمعة أن فرق “صحة الرياض” تواصل المرور على مواقع حظائر الابل لتقديم خدمات التطعيم ضد الانفلونزا للمتعاملين مباشرة مع الابل والمخالطين لها.

كما جهزت “صحة الرياض” فِرَق إسعافيه، بالإضافة إلى فرقة إسعافيه مخصصة لنقل حالات العدوى.

ونوه أن مشاركة “صحة الرياض” في هذا المهرجان دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.